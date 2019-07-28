Українка Беломоїна виграла «срібло» чемпіонату Європу з велоспорту

Наша велосипедистка фінішувала другою в гірських перегонах – маутенбайку.

Українка Яна Беломоїна завоювала срібну медаль на чемпіонаті Європи з маунтенбайку в чеському Брно. Про це повідомляє XSport.

27-річна спортсменка поступилася тільки Йоланді Нефф зі Швейцарії. На третьому місці німкеня Елізабет Брандау. Для Беломоїної це друга медаль чемпіонатів Європи за три роки. Нагадаємо, в 2017-м українка завоювала «золото».

У нинішньому сезоні Беломоїна двічі займала треті місця на етапах Кубка світу: в Німеччині (17 травня) та Андоррі (5 липня).