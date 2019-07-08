Яна Беломоїна виборола "бронзу" на етапі Кубка світу з маунтенбайку в Андоррі

У Вальнорді (Андорра) відбувся третій етап Кубка світу-2019 з маунтенбайку в дисципліні крос-кантрі.

Українська велосипедистка Яна Беломоїна стала бронзовим призером змагань, які проходили в Андоррі 6-7 липня. Про це повідомляє НОК України у Facebook.

“Українська велогонщиця Яна Беломоїна здобуває бронзову медаль третього етапу Кубка світу з маунтенбайку в Андоррі”, - йдеться в повідомленні.

Яна Беломоїна пройшла шість кіл траси з часом 1:23.50, а після фінішу подякувала своїй команді та всім за підтримку.

"Перегони видалися дуже важкими і такими болючими, але подіум одразу зменшив біль у моїх ногах. Дякую всім за підтримку і моїй найкращій команді "Brentjens Mountainbike Racing Team", вони роблять багато для мене", – цитує Беломоїну volynnews.com.

“Золото” 3-го етапу Кубка світу-2019 з маунтенбайку в дисципліні крос-кантрі виборола голландка Ганна Терпстра (1:22:59), “срібло” - Йоланда Нефф зі Швеції (1:23:37).

Як повідомлялося, у травні українська велосипедистка Яна Беломоїна виборола “бронзу” з маунтебайку на етапі Кубка світу в німецькому Альбштадті.

Фото: instagram/yanabelomoina