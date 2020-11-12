Українець Гладиш виграв "срібло" на чемпіонаті Європи з велотреку

У Пловдиві (Болгарія) триває чемпіонат Європи з велоспорту на треку.

У другий день змагань українець Роман Гладиш завоював срібну медаль у скретчі на 15 км, передає Укрінформ.

Переможцем у цьому виді змагань став португалець Юрій Лейтао, "бронза" - у британця Олівера Вуда.

Як повідомлялося, на старті європейського чемпіонату українці напередодні вибороли дві нагороди: "бронзу" виграли Тетяна Клімченко (скретч) і жіночий командний спринт у складі Любові Басової, Олени Старикової та Олександри Логвинюк.

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Чемпіонат Європи з велотреку завершиться 15 листопада.