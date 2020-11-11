Калініна поступилася другій "ракетці" турніру WTA в Австрії

Українка Ангеліна Калініна не змогла пробитися до другого кола турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) в Лінці (Австрія).

На старті змагань в одиночному розряді Калініна (№163 рейтингу WTA) поступилася посіяній під другим номером досвідченій бельгійці Елізі Мертенс (№21) з рахунком 6:2, 1:6, 2:6, передає Укрінформ.

Суперниці, які вперше зустрілися в очному протистоянні, провели на корті 2 години 10 хвилин.

Зазначимо, що Калініна до основної сітки в Лінці потрапила через кваліфікаційний турнір.

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Призовий фонд турніру в Лінці, який пройде до 15 листопада, складає $202,25 тис.