Стаховський вийшов до чвертьфіналу турніру ATP серії Challenge у Словаччині

Українець Сергій Стаховський пробився до 1/4 фіналу турніру Асоціації тенісистів професіоналів (ATP) серії Challenger Tour у Братиславі (Словаччина) з призовим фондом €44,82 тис.

У другому колі змагань Стаховський за 1 годину 45 хвилин здобув вольову перемогу над росіянином Романом Сафіулліним - 4:6, 6:4, 6:4, передає Укрінформ.

Путівку до півфіналу турніру Стаховський розіграє з німцем Максиміліаном Мартерером, який у свою чергу взяв гору над словаком Блажем Ролою - 7:6 (7:4), 6:2.

Challenger Tour у Братиславі триватиме до 15 листопада.

Фото: btu.org.ua.