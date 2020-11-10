Кендзьора перед матчем з Польщею: Збірна України грає в ефектний і гарний футбол

Збірна України під орудою Андрія Шевченка грає в ефектний і гарний футбол.

Таку думку висловив гравець збірної Польщі і київського "Динамо” Томаш Кендзьора на спільній з головним тренером збірної Польщі Єжі Бженчеком пресконференції напередодні матчу національних команд Польщі й України у Хожуві, передає кореспондент Укрінформу.

“Зараз у збірній Україні відбувається зміна поколінь, до команди увійшло багато молодих футболістів. Під керівництвом тренера Шевченка вони почали грати у дуже ефектний та гарний для уболівальників футбол”,- заявив Кендзьора.

За його словами, особистості відіграють важливу роль в збірній Україні.

“У команді є футболісти, які грають у сильних європейських клубах, а також у “Шахтарі” та “Динамо”, які грають Лізі Чемпіонів, тобто висококласні футболісти”,- підкреслив гравець збірної Польщі.

Контрольний поєдинок Польща - Україна відбудеться 11 листопада в Хожуві, на Сілезькому стадіоні. Початок зустрічі о 21.45.

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Футболісти національної збірної України 14 і 17 листопада проведуть заключні матчі у груповому турнірі Ліги націй УЄФА, в яких команда Андрія Шевченка на виїзді зійдеться відповідно з командами Німеччини (Лейпциг) та Швейцарії (Люцерн). Турнірне становище у групі 4 ліги А: Іспанія - 7 очок, Німеччина - 6, Україна - 6, Швейцарія - 2.

Фото: FootBoom