Тоні Кроос не допоможе Німеччині в матчі з Україною

До завершення групового раунду футбольної Ліги націй-2020/2021 залишається два тури, в яких збірна України спочатку у Лейпцигу зіграє проти Німеччини (14 листопада), а потім у Люцерні зійдеться зі Швейцарією (17 листопада).

У матчі з Україною за німецьку команду не гратиме один з її лідерів - півзахисник мадридського "Реала" Тоні Кроос, повідомляє пресслужба УАФ.

Це на своїй сьогоднішній пресконференції перед товариським поєдинком із Чехією (11 листопада, Лейпциг) підтвердив головний тренер збірної Німеччини Йоахім Льов. Кроос пропустить поєдинок з українцями через перебір жовтих карток.

В нашій команді після того, як Руслан Малиновський через перебір жовтих карток пропустив київський поєдинок проти Іспанії, дискваліфікованих немає.

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Утім, в обоймі Андрія Шевченка залишається футболіст, який у разі отримання попередження у матчі з Німеччиною не гратиме у зустрічі проти Швейцарії, - Віктор Коваленко.

Фото: uaf.ua.