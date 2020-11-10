Збірна України з футзалу виграла другий товариський матч в угорців

Національна збірна України з футзалу провела другий товариський поєдинок з командою Угорщини.

"Синьо-жовті" у Дебрецені знову здобули перемогу над угорцями, цього разу з рахунком 4:3, передає Укрінформ.

У складі українців відзначилися Микола Белоцерківець (1-а, 23-я хвилини) та Михайло Зварич (22, 34); у господарів м'ячі забили Золтан Дрот (2, 14) і Давид Річард (28).

Як повідомлялося, перший контрольний матч з угорцями підопічні Олександра Косенка напередодні виграли з рахунком 2:1.

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Зазначимо, що футзалісти збірної України готуються до групового раунду кваліфікації Євро-2022. Як повідомлялося, "синьо-жовті" потрапили до групи 1, де зіграють проти Хорватії, Албанії та Данії, яка перемогла у стикових матчах відбіркового раунду.ото:

Фото: futsal.com.ua.