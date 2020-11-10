Збірна України з футзалу обіграла угорців у товариському матчі

Національна збірна України з футзалу провела перший з двох запланованих товариських поєдинків з командою Угорщини.

"Синьо-жовті" у Дебрецені здобули вольову перемогу над угорцями з рахунком 2:1, передає Укрінформ.

На гол Габора Надя, який вивів господарів вперед на 4-й хвилині, українці відповіли результативними ударами Михайла Зварича (6) і Миколи Грицини (34).

Другий матч з угорцями підопічні Олександра Косенка проведуть 10 листопада.

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Зазначимо, що футзалісти збірної України готуються до групового раунду кваліфікації Євро-2022. Як повідомлялося, "синьо-жовті" потрапили до групи 1, де зіграють проти Хорватії, Албанії та Данії, яка перемогла у стикових матчах відбіркового раунду.

Фото пресслужби АФУ.