Теніс: Калініна кваліфікувалася до основної сітки турніру WTA в Австрії

Теніс: Калініна кваліфікувалася до основної сітки турніру WTA в Австрії

Укрінформ
Українка Ангеліна Калініна вийшла до основної сітки турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) в Лінці (Австрія).

У фіналі кваліфікації Калініна  (№162) зустрічалася зі свою співвітчизницею Катаріною Завацькою (№117 WTA), яка за рахунку 0:6, 0:4 відмовилася продовжувати поєдинок після медичної паузи, передає Укрінформ.

Суперниці, які вперше зустрілися в очному протистоянні, провели на корті 1 годину 20 хвилин.

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Призовий фонд турніру у Лінці, який пройде з 9 по 15 листопада, складає $202,25 тис.

Фото: БТУ.

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