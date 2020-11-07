Стали відомі всі учасники Підсумкового турніру ATP в одиночному розряді
Укрінформ
Аргентинець Дієго Шварцман приєднався до семи кращих тенісистів, які раніше забезпечили собі місця на Підсумковому турнірі сезону Nitto ATP Finals в одиночному розряді.
29-річний тенісист уперше в кар'єрі зіграє на змаганнях ТОП-вісімки у Лондоні, повідомляє BTU.
Таким чином, за головний приз на Підсумковому чемпіонаті-2020 посперечаються:
Новак Джокович (Сербія)
Рафаель Надаль (Іспанія)
Домінік Тім (Австрія)
Стефанос Ціціпас (Греція)
Данило Медведєв (Росія)
Олександр Зверєв (Німеччина)
Андрій Рубльов (Росія)
Дієго Шварцман (Аргентина).
Заключний турнір сезону стартує у Великобританії 15 листопада.
Фото: Getty Images.