Стали відомі всі учасники Підсумкового турніру ATP в одиночному розряді

Стали відомі всі учасники Підсумкового турніру ATP в одиночному розряді

Укрінформ
Аргентинець Дієго Шварцман приєднався до семи кращих тенісистів, які раніше забезпечили собі місця на Підсумковому турнірі сезону Nitto ATP Finals в одиночному розряді.

29-річний тенісист уперше в кар'єрі зіграє на змаганнях ТОП-вісімки у Лондоні, повідомляє BTU

Таким чином, за головний приз на Підсумковому чемпіонаті-2020 посперечаються:

Новак Джокович (Сербія)

Рафаель Надаль (Іспанія)

Домінік Тім (Австрія)

Стефанос Ціціпас (Греція)

Данило Медведєв (Росія)

Олександр Зверєв (Німеччина)

Андрій Рубльов (Росія)

Дієго Шварцман (Аргентина).

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Заключний турнір сезону стартує у Великобританії 15 листопада.

Фото: Getty Images.

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