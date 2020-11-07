Стали відомі всі учасники Підсумкового турніру ATP в одиночному розряді

Аргентинець Дієго Шварцман приєднався до семи кращих тенісистів, які раніше забезпечили собі місця на Підсумковому турнірі сезону Nitto ATP Finals в одиночному розряді.

29-річний тенісист уперше в кар'єрі зіграє на змаганнях ТОП-вісімки у Лондоні, повідомляє BTU. Таким чином, за головний приз на Підсумковому чемпіонаті-2020 посперечаються: Новак Джокович (Сербія) Рафаель Надаль (Іспанія) Домінік Тім (Австрія) Стефанос Ціціпас (Греція) Данило Медведєв (Росія) Олександр Зверєв (Німеччина) Андрій Рубльов (Росія) Дієго Шварцман (Аргентина). Читайте також: Шоста «ракетка» світу Плішкова припинила співпрацю із тренером Заключний турнір сезону стартує у Великобританії 15 листопада. Фото: Getty Images.