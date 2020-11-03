На нас погано вплинув перший гол – Каштру

Головний тренер «Шахтаря» вважає, що команда провалила перший тайм.

Головний тренер «Шахтаря» Луїш Каштру назвав причини розгромної поразки від «Боруссії» М (0:6) в ЛЧ, повідомляє Укрінформ.

«Ми не існували як команда. Провели жахливу, дуже слабку гру. Не змогли пресингувати, контролювати глибину. Перший тайм показує, ким ми були в цьому матчі. Нуль фолів. В атаці команда не створювала ніяких проблем супернику. Нас не здивувало, як грала «Боруссія», нас здивувало те, як ми себе показали.

Жахливий вечір, але він не останній такий в житті. Життя складається з таких і хороших моментів. Команда, яка 2 тижні тому домоглася фантастичного результату в Мадриді, сьогодні не може пройти крізь суперника і створити йому будь-які складності. На нас погано вплинув перший гол. До 17-й хвилині ми вже програвали 0:2, це опустило команду нижче плінтуса. Ми не змогли зреагувати.

Ми люди, у нас є така крихкість, є право на помилку. Іноді ми думаємо, що щось погане відбувається тільки з іншими, але ми помиляємося. Такий результат – це приниження для нас. Ми втратили 3 очка, але будемо продовжувати боротися до останньої секунди і постараємося додати», - сказав Каштру.

Як повідомляв Укрінформ, «Шахтар» в домашньому матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів без шансів поступився «Боруссії» (Мьонхенгладбах) - 0:6.