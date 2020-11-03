«Шахтар» програв «Боруссії» М в матчі Ліги чемпіонів

Команда Луїша Каштру зазнала розгромної поразки 0:6.

«Шахтар» в домашньому матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів без шансів поступився «Боруссії» (Мьонхенгладбах) - 0:6, повідомляє Укрінформ.

У складі гостей м’ячі забивали: Плеа-3, Бондар (автогол), Бенсебаїні, Штіндль.

«Боруссія» набрала 5 очок і вийшла на перше місце в групі. «Шахтар» опустився на друге місце (4 очки). В наступному турі 25 листопада «Шахтар» зіграє з «Боруссією» на чужому полі.