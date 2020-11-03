«Шахтар» (Д) - «Боруссія» (М). Текстова трансляція

Онлайн-трансляція матчу третього туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА між футболістами донецького «Шахтаря» і німецької «Боруссії» з Менхенгладбаха.

3 листопада 2020 року. Київ. Стадіон НСК «Олімпійський». Початок о 19.55. Температура +7С.

Ласкаво просимо до столиці України на поєдинок третього туру Ліги чемпіонів УЄФА у квартеті В, в якому зійдуться чемпіон України донецький «Шахтар» та четверта команда німецької Бундесліги минулого сезону менхенгладбахська «Боруссія».

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Стартові склади:

«Шахтар» - .

Головний тренер - Луїш Каштру (Португалія).

«Боруссія» - .

Головний тренер - Марко Розе (Німеччина).

Арбітр - Сердар Гезюбююк (Голландія).

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В іншому поєдинку групи В Ліги чемпіонів іспанський «Реал» у Мадриді зійдеться з італійським клубом «Інтер» з Мілана.

«Шахтар» розпочав виступ у груповому турнірі виїзною перемогою над «Реалом» (3:2) та домашньою нічиєю з «Інтером» (0:0). «Боруссія» у свою чергу з однаковим рахунком 2:2 розійшлася миром з «Інтером» та «Реалом».

Турнірне становище: «Шахтар» - 4 очки, «Боруссія» (М) - 2, «Інтер» - 2, «Реал» - 1.

Фото: ФК «Шахтар».