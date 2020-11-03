«Шахтар» - «Боруссія» М. Прогноз на матч

В 3-у турі групового етапу Ліги чемпіонів «Шахтар» приймає на НСК «Олімпійський» «Боруссію» (Мьонхенгладбах). Початок – о 19:55.

Після жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів деякі вболівальники відводили «Шахтарю» і «Боруссії» М боротьбу за путівку в Лігу Європи. Але після двох турів команди займають перше і друге місця в групі В. І «Шахтар», і «Боруссія» М вже відібрали очки у «Реала» і «Інтера», а тепер їх чекає зустріч в Києві. На жаль, гра пройде без глядачів. І, тим не менше, матч очікується спекотний,аналітики Parimatch дають командам практично рівні шанси на перемогу.

В обох матчах Ліги чемпіонів «Боруссія» М зіграла внічию з однаковим рахунком 2:2. З «Інтером» відзначився дублем Лукаку, а з «Реалом» - Тюрам, син Ліліана Тюрама. У Бундеслізі гладбахці йдуть 5-ми. Після старту чемпіонату, коли команду розбили в Дортмунді 0:3, «Боруссія» М двічі зіграла внічию і здобула три перемоги. Попередню вдома з «РБ Лейпциг» (1:0).

«Шахтар» поки що другий, але зберігає за собою статус найрезультативнішої команди УПЛ. Як і перед тріумфальним матчем в Мадриді «гірники» напередодні здобули впевнену перемогу в чемпіонаті. Цього разу над «Маріуполем» (4:1).

«Шахтар» - «Боруссія» М

Прогноз: Тотал більше 2,5. Коефіцієнт: 1,66

У 6 з 9 матчах за участю «Боруссії» М в цьому сезоні забивалися не менше трьох м'ячів. Що стосується «Шахтаря», то в цьому сезоні 7 з 11 матчів за участю «гірників» завершилися не менш ніж з трьома голами. Швидше за все, і ця гра не буде сухою. Все ж на кону перше місце в групі, три очки істотно піднімуть шанси вийти в плей-офф Ліги чемпіонів.

«Шахтар» - «Боруссія» М

Прогноз: «Боруссія» М заб'є в другому таймі. Коефіцієнт: 1,57

У цьому сезоні «Боруссія» М лише один раз пішла з поля без забитого м'яча. У всіх інших іграх гладбахці не просто забивали, але і обов'язково хоча б один раз відрізнялися після перерви. Статистика говорить про те, що якщо і чекати гол від німців, то з більшою часткою ймовірності він буде в другому таймі.

«Шахтар» - «Боруссія» М

Прогноз: Тотал «Боруссії» М менше 1,5. Коефіцієнт: 1,86

«Шахтар» досить комфортно почуває себе на НСК «Олімпійський». У чемпіонаті України команда ще не пропускала на цьому стадіоні більше одного м'яча. Навіть «Інтер», друга за результативністю команда минулого сезону Серії А, не змогла забити «гірникам» в Києві. Тому можна припустити, що навряд чи у «Боруссії» М вийде краще досягти успіху в нападі.