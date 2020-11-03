"Миколаїв" підписав контракт з американським баскетболістом Бономмом

Баскетбольний клуб української Суперліги "Миколаїв" оголосив про підписання контракту з американським плеймейкером Іларіоном Бономмом.

Минулий сезон 29-річний баскетболіст (зріст - 180 см, вага - 79 кг) провів у чемпіонаті Норвегії у складі клубу "Аммеруд", повідомляє пресслужба ФБУ.

У чемпіонаті Норвегії-2019/202020 Бономм відіграв 16 матчів. Усі розпочинав в стартовій п'ятірці і проводив на майданчику по 39 хвилин, приносячи команді 22,8 очка, 8,4 підбирання та 7,0 передачі у середньому за гру.

Команда новачка "Миколаєва" минулий сезон завершила на передостанньому 9-у місці, здобувши 7 перемог у 27-ми матчах.

Раніше "Миколаїв" розірвав контракт з найкращим асистентом сезону Климом Артамоновим, який повернувся до "Одеси".

Дебютувати за "корабелів" Бономм матиме змогу в матчах 5-го та 7 листопада, коли команда Валентина Берестнєва зіграє на виїзді проти "Хіміка" та "Одеси".

Фото: fbu.ua.