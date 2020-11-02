«Будівельник» повним складом пішов на карантин

Усі гравці столичного баскетбольного клубу здали позитивний тест на коронавірус.

«Будівельник» оголосив про те, що всі гравці київської команди заразилися коронавірусом, повідомляє basket.com.ua.

Столичний клуб на кілька наступних тижнів йде на карантин. Матчі «Будівельника» в Суперлізі перенесені на невизначений термін. Відзначається, що більшість баскетболістів і тренерів почувають себе добре.

Минулого тижня повідомлялося, що позитивні тести на коронавірус здали головний тренер «Будівельника» Вальдемарас Хомічюс, захисники Гейб Дево і Андрій Кожем'якін, а також форвард Сергій Горбенко.

«Будівельник» йде на 8-у місці Суперліги, здобувши дві перемоги в стартових шести матчах.