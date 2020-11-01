ATP не планує переносити Підсумковий турнір з Лондона

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) не планує змінювати місце проведення Підсумкового турніру 2020 року, який має пройти в Лондоні (Велика Британія).

Як повідомляє пресслужба ATP, Підсумковий турнір, як і планувалося, пройде в Лондоні при закритих трибунах, передає Укрінформ.

Раніше у Великій Британії були посилені карантинні заходи у зв'язку з пандемією коронавірусу. Нові обмеження вступають в силу з 5 листопада.

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Підсумковий турнір ATP запланований на 5-22 листопада.