Що дає меценатство масовому спорту

У «Гідропарку» планують побудувати ще кілька футбольних полів, розмістити тут перші локації столичного бейсболу й софтболу

Київські острови на Дніпрі – легені столиці. «Ще за Олександра Попова (голова Київської міської державної адміністрації з листопада 2010 по грудень 2013 років. – Ред.) вирішили залишити їх незабудованими, для рекреації, – розповідає гендиректор Міста Спорту. – Кличко – мер-спортсмен – звісно, підтримав ідею. У 2015 році затвердили інвестиційний контракт на благоустрій острова». Асоціація пляжного футболу тоді офіційно запропонувала шукати інвестиції під тимчасові споруди для рекреації й спорту. Оформили відповідні угоди і за 5 років створили тут базову територію, а влада облаштувала дороги, центральний пляж. «Коли столична влада прийме рішення включити цю територію до Генплану розвитку міста на 50 років, створить необхідну юридичну базу, запросимо інвесторів під конкретні проєкти, – говорить Сергій Харченко. – 40 га до Долобського озера, яке ділить острів, можна займати, а частину за озером екологи не дозволяють: заповідна зона».

Сергій Харченко / Фото: footboom

Коли основна домовленість з КМДА була досягнута, Асоціація звернулася до соціально відповідального бізнесу за підтримкою. «Ми знайшли партнерів. Наприклад, Parimatch вже років 7 поспіль виділяє кошти на благоустрій, – говорить Харченко. Співпрацю Parimatch з Містом Спорту розпочато у 2015 році. Завдяки партнерству значну підтримку отримала збірна команда України з пляжного футболу. Більше того, Parimatch став фартовим партнером! В 2015 році Україна стала віце-чемпіоном Європи, а вже в 2016 виграла чемпіонат Європи. Також були реалізовані фан-зони Євро-2016 та ЧС-2018. Також у 2018 році був проведений чемпіонат Європи з мініфутболу. Завдяки партнерству з Parimatch отримане право проведення в Місті Спорту відбірного турніру чемпіонату Європи з пляжного футболу, який відбудеться 21-23 липня 2021 року. Компанія активно підтримує Місто Спорту, допомагає проводити тут спортивні заходи. Зокрема, за підтримки Parimatch проходить чемпіонат Києва з футболу 6х6, а також Кубок Києва серед жіночих команд. Ці змагання відбуваються під егідою КМДА. А чемпіонат України 6х6 – під егідою Української асоціації футболу».

Цей чемпіонат з футболу 6х6 – своєрідна фішка Міста Спорту, зветься Маракана Ліга. Щотижня з п’ятниці по неділю тут змагаються столичні команди (всього у цьому форматі грає 35 команд Києва). Всі вони завжди заряджені на перемогу і тому кожен матч виходить яскравим та видовищним. На стадіоні є навіть медіа-ложа, матчі транслюються. Дуже популярна річ, кажуть. Крім того, тут же проводяться чемпіонати Києва з баскетболу, пляжного футболу. «Увесь рік – 12 місяців масового спорту, – говорить Харченко. – І певні успіхи є: у 2018-му саме ми приймали чемпіонат Європи з футболу 6х6 (щоправда, перемогли румуни)».

ЯК КИЯНИ СОБІ 40 ГА СПОРТМАЙДАНЧИКА ВІДВОЮВАЛИ

20 років тому Долобецький острів у заплаві Дніпра був ще геть диким. Але досить популярним серед киян, тому в 2000-х місцина почала обростати дискотеками та іншими розважальними закладами. Назрівав справжній безлад. Хто був студентом років 15 тому – пам’ятає.

На щастя, острів облюбували спортсмени. Ще у 1960-х один рішучий киянин-аматор власноруч облаштував тут перекладину і регулярно займався спортом на природі. Згодом до нього приєдналися однодумці, кожен вніс свою лепту, і за 50 років поблизу пляжу розрісся справжній тренажерний зал на відкритому повітрі. Тут близько 200 саморобних снарядів, прикутих ланцюгами (щоб на металобрухт не потягли). «Це містечко повністю збудоване руками киян і навіть потрапило до Книги рекордів Гіннеса як найбільший відкритий тренажерний майданчик, створений звичайними людьми», – розповідає Сергій Харченко, гендиректор Міста Спорту, що розташувалося поряд.

За часів мера Черновецького тут збиралися побудувати елітний фітнес-центр, розповідає Харченко, качків планували відселити. Але коли будівельна бригада з екскаваторами прибула на місце, хлопці просто скинули техніку в річку і просили більше їх не турбувати. «А ми поряд з ними пляжним футболом займалися. Це хобі згодом привело до створення Асоціації пляжного футболу міста й України, – пригадує він. – З’явилися команди, потім збірна України, у 2016-му вона стала чемпіоном Європи навіть». Футболістам потрібна була своя тренувальна база, їм відвели майданчик на острові. Але справи пішли настільки добре, що Місто Спорту стало все більше уваги приділяти класичному футболу, а там і іншим видам спорту. «Почали будувати футбольні поля (зараз їх 5), баскетбольні майданчики, критий спорткомплекс. Створили можливість займатися всіма пляжними видами спорту (регбі, теніс, волейбол тощо), – показує Харченко. – А за генпланом тут з роками буде центральна міська база для аматорського спорту».

На 40 га землі планують манеж ще на два футбольних поля і два великих стандартних, дитячий кемпінг на 120 місць, універсальні майданчики зі спеціальним покриттям під баскетбол, гандбол, волейбол і теніс. Також будуть центр тайського боксу і єдиноборств, академія бейсболу і софтболу. А ще по території прокладуть «стежини здоров’я» і велодоріжки, які можна буде використовувати для катання на скейтах і роликах, взимку – встановити снігові гармати і пускати треками лижників. «Створимо умови, щоб люди, потрапивши до спортмістечка, мали де залишити речі й могли провести тут півдня-день», – пояснює Харченко.

Не менш як 850 тисяч відвідувачів приходять до Міста Спорту, щоб увірватися у зарубу в активний сезон – з 1 березня по 1 грудня. Зима – не те щоб мертва, але малоактивна пора. «Локації поки не дуже пристосовані до зимових видів спорту, розваг, – пояснює Харченко, голова Асоціації масового футболу України. – Але й так у територію вже вкладено з 2011 року близько 4,5 млн доларів». Приватні інвестиції – то 1,2 млн, а 3,3 – бюджетні кошти. Столиця свого часу реконструювала Венеційський міст, реалізувала ще один дорогий проєкт – каналізацію. Централізовану на острів не проведеш, то облаштували колектор, у якому за дорогою фінською технологією біоочищення стічні води перетворюються в безпечні, які йдуть на зрошування. Таких колекторів тепер два – самі шкоди навколишньому середовищу не завдають і гостей острова вберігають від того ж.

Тетяна Негода

Фото надані пресслужбою