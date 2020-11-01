Зеленський привітав Усика з перемогою

Зеленський привітав Усика з перемогою

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський привітав українського боксера-суперважковика Олександра Усика з перемогою над британцем Дереком Чісорою.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у Твіттері глави держави.

"Олександре, це була крута перемога! Україна пишається!" - зазначив Президент.

Як повідомляв Укрінформ, бій проходив на арені “Вемблі” у Лондоні, тривав 12 раундів. Перемога Усику була присуджена одноголосним рішенням суддів (117:112, 115:113, 115:113).

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Перемога над Чісорою дозволила Усику стати претендентом на титул Всесвітньої боксерської організації (WBO), яким володіє британець Ентоні Джошуа.

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