Усик прокоментував свою перемогу над Чісорою

Український боксер Олександр Усик прокоментував свою перемогу над британцем Дереком Чісорою в головній події боксерського вечора на стадіоні «Вемблі Арена» в Лондоні.

Як повідомляв Укрінформ, бій тривав 12 раундів. Перемога Усіку була присуджена одноголосним рішенням суддів (117:112, 115:113, 115:113).

На думку українця, його бокс був гарним і він встиг зрозуміти, що таке суперважка вага. Усик також зазначив, що Чісора великий, міцний хлопець і він налаштовувався на більший опір.

«Я не боксував цілий рік. Моє завдання зараз - рухатися вперед. Я хочу стати абсолютним чемпіоном світу», - сказав він після бою.

Нагадаємо, що перемога над Чісорою дозволила Усику стати претендентом на титул Всесвітньої боксерської організації (WBO), яким володіє британець Ентоні Джошуа.

Фото: matchroomboxing.com.