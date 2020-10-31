Катерина Бондаренко вийшла до парного півфіналу турніру ITF у Тайлері
Укрінформ
Українська тенісистка Катерина Бондаренко стала півфіналісткою парного розряду турніру ITF в американському місті Тайлер із призовим фондом 80 тис дол.
Катерина разом з Ольгою Говорцовою з Білорусі легко обіграла дует Крісті Ан (США)/Наомі Броуді (Велика Британія) - 6:1, 6:1, передає Укрінформ.
Поєдинок тривав рівно одну годину.
У півфіналі українсько-білоруський тандем зустрінеться з польською парою Паула Каня/Катаржина Пітер.
Як повідомляв Укрінформ, у двох півфіналах на цьому турнірі буде представлена й українка Марта Костюк (№104 WTA). В одиночному розряді вона зіграє з американкою Кетрін Белліс (141), а у парному разом з данкою Кларою Таусон екзаменуватиме американський дует у складі сестер Аллури та Марібелли Замарріп.
Змагання у Тайлері триватимуть до 1 листопада.
На фото: Катерина Бондаренко/usta.com.