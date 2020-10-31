Костюк вийшла у півфінал турніру ITF в Тайлері

Українська тенісистка обіграла італійку Еррані.

Марта Костюк стала півфіналісткою турніру ITF в американському Тайлері. У чвертьфіналі українка впоралася з італійкою Сарою Еррані – 6:2, 6:1, повідомляє Укрінформ.

Костюк, яка сіяна на турнірі під 8-м номером, дуже впевнено перемогла і віддала Еррані лише три гейми за всю зустріч. У півфіналі Костюк очікує матч з американкою Кетрін Белліс.

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Раніше Костюк вийшла і в півфінал парних змагань на турнірі в Тайлері, де сьогодні побореться за вихід у фінал в тандемі з датчанкою Кларою Таусон.