Чісора виявився важчим за Усика на 17 кг

У Лондоні відбулася процедура офіційного зважування перед боєм між українським боксером-суперважковаговиком Олександром Усиком та британцем Дереком Чісорою.

Результати зважування, яке транслював YouTube-канал Matchroom Boxing: Усик - 98.4 кг, Чісора - 115,6 кг. Читайте також: Хей: Чісора використає проти Усика дещо, з чим той не стикався Бій Усик - Чісора відбудеться 31 жовтня на Wembley Arena у Лондоні. Український боксер захищатиме статус обов'язкового претендента на титул чемпіона світу за версією WBO. Фото: Getty Images.