Чісора виявився важчим за Усика на 17 кг

Чісора виявився важчим за Усика на 17 кг

Укрінформ
У Лондоні відбулася процедура офіційного зважування перед боєм між українським боксером-суперважковаговиком Олександром Усиком та британцем Дереком Чісорою.

Результати зважування, яке транслював YouTube-канал Matchroom Boxing: Усик - 98.4 кг, Чісора - 115,6 кг.

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Бій Усик - Чісора відбудеться 31 жовтня на Wembley Arena у Лондоні. Український боксер захищатиме статус обов'язкового претендента на титул чемпіона світу за версією WBO.

Фото: Getty Images.

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