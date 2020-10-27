Хей: Чісора використає проти Усика дещо, з чим той не стикався

Менеджер британського боксера Дерека Чісори Девід Хей поділився очікуванням від бою свого підопічного з українцем Олександром Усиком.

В інтерв'ю YouTube-каналу Sky Sports Boxing Хей пообіцяв сюрпризи від Чісори.

"Чісора боксувати проти хлопця, який, можливо, є одним із кращих крузерів в історії. Усик здобув всі титули, переміг на Олімпіаді, став чемпіоном світу, увійшов до ТОП-5 світового pound-for-pound. Проти нього бореться Чісора, якого пару років тому нокаутував Ділліан Вайт. Дереку буде складно, але він зробить те, чого не робив раніше. Я не буду розкривати план на бій, проте Дерек використовує проти Усика дещо, з чим той не стикався раніше. Ви побачите інтенсивність, якої ще ніколи не бачили", - заявив Девід Хей.

Поєдинок Усик - Чісора відбудеться 31 жовтня на "O2 Арені" у Лондоні. Український боксер захищатиме статус обов'язкового претендента на титул чемпіона світу за версією WBO.

Фото: skysports.com.