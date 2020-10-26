Богачук: Усик "розбере" Чісору на дистанції

Непереможений український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку між обов'язковим претендентом на титул WBO у суперважкому дивізіоні Олександром Усиком та британцем Дереком Чісорою.

На думку Богачука, в цьому поєдинку українець переможе, використавши свої сильні якості, повідомляє Klitschko-brothers.com.

"Давно не бачив Усика, не знаю, в яких він зараз кондиціях. - сказав Богачук, - але думаю, що Олександр "розбере" Чісору на дистанції. Просто зробить свою роботу. У своєму стилі, як і завжди. Бій все ж триватиме 12 раундів. Божет бути й таке, що Чісора не витримає темпу і зніметься".

Поєдинок Усик - Чісора відбудеться 31 жовтня на "O2 Арені" в Лондоні. Український боксер захищатиме статус обов'язкового претендента на титул чемпіона світу за версією WBO.

Фото: klitschko-brothers.com.