Бокс: Лікар розповів про характер травми Ломаченка

Доктор Ніл Ельаттрач, який прооперував у понеділок ексчемпіона світу у легкій вазі Василя Ломаченка, розповів про характер травми українського боксера.

За словами хірурга, пошкодження серйозне, але воно не вплине на подальшу кар'єру Василя, повідомляє Klitschko-brothers.com.

"Коли він приїхав з України на останні етапи підготовки до бою, у нього були проблеми з плечем. Виявилося, він сильно забив обертальну манжету і відколов шматок хряща, про що ми тоді не підозрювали, - заявив лікар. - Але ми знали, що він сильно пошкодив манжету і пошкодив кістку в місці прикріплення обертальної манжети до плеча. Це було приблизно за шість тижнів до бою, і ми привезли його туди, де йому було достатньо зручно тренуватися. Він міг нормально готуватися, але забите місце продовжувало завдавати йому біль під час бою. Ми прооперували Василя у понеділок увечері".

Як повідомляв Укрінформ, 23-річний американець Лопес став у ніч із суботи на неділю наймолодшим абсолютним чемпіоном світу в історії легкої ваги, відібравши в Лас-Вегасі (Невада, США) у 32-річного Ломаченка чемпіонські пояси WBC, WBA Super та WBO.

Фото: klitschko-brothers.com.