Бокс: катмен назвав головні причини поразки Ломаченка від Лопеса

Катмен ексчемпіона світу Василя Ломаченка Расс Абнер вважає головними причинами поразки українця в бою проти американця Теофімо Лопеса травму плеча та занадто велику різницю у габаритах.

За словами Абнера, Ломаченко раніше ніколи не важив 61 кілограм, а травма стала причиною низької стартової активності у першій половині бою, повідомляє Klitschko-brothers.com.

"Якщо дивитися на бій, його перебіг, підготовку до нього, виникає багато запитань без відповіді. Вони завжди з'являються, коли боєць несподівано програє. Звичайно, одне з головних запитань полягало в тому, чому Ломаченко був таким пасивним на старті бою у порівнянні зі своїми звичайними діями. Відповідь на нього стала відомою разом з новиною про те, що у нього була травма плеча, і у понеділок він переніс операцію. Я взагалі про це не знав під час бою, тому можете уявити мій шок, коли Егіс Клімас повідомив про операцію. Окрім травми плеча, думаю, свою роль також зіграли габарити. Між Ломаченком і Лопесом була величезна різниця в розмірах. Теофімо - хлопець, який розпочав тренувальний табір з вагою 160 фунтів (72,6 кг) і скинув вагу до 135 фунтів (61,2 кг). Ломаченко ніколи в житті не важив 160 фунтів. Я думаю, що це зробило різницю", - заявив катмен українського бокесера.

Як повідомляв Укрінформ, 23-річний американець Лопес став у ніч із суботи на неділю наймолодшим абсолютним чемпіоном світу в історії легкої ваги, відібравши у Лас-Вегасі (Невада, США) у 32-річного Ломаченка чемпіонські пояси WBC, WBA Super та WBO.

Фото: klitschko-brothers.com.