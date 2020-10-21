Чісора: Ломаченко програв через відсутність уболівальників на трибунах

Британський боксер-суперважковаговик Дерек Чісора, якому 31 жовтня належить зустрітися в рингу з Олександром Усиком, назвав головну причину поразки іншого українця - Василя Ломаченка від Теофімо Лопеса у легкій вазі.

На думку Чісори, Ломаченко не міг спіймати властивий йому кураж через відсутність глядачів на трірбунах, повідомляє Klitschko-brothers.com.

"Ви маєте розуміти, що у Ломаченко все чудово, коли за його спиною є публіка. Цього разу за ним спостерігали 25 осіб. Тоді, коли він все зрозумів, він уже програв, - заявив Чісора. - Нам з Олександром теж подобаються заповнені трибуни, і нам необхідно знайти інший спосіб підбадьорити себе, коли підуть чемпіонські раунди. Ви живитеся від публіки. У всіх великих це було - у тенісі, футболі...", - заявив Чісора.

Як повідомлялося, 23-річний американець Лопес став у ніч із суботи на неділю наймолодшим абсолютним чемпіоном світу в історії легкої ваги, відібравши у 32-річного Ломаченка чемпіонські пояси WBC, WBA Super та WBO.

Фото: Klitschko-brothers.com.