Ломаченко зробили операцію, він боксував з Лопесом з травмованим плечем

Батько і тренер Василя Ломаченка – Анатолій Ломаченко хотів перенести поєдинок з Лопесом через травму сина.

Український боксер Василь Ломаченко в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі з американцем Теофімо Лопесом боксував з травмою плеча. За інформацією Yahoo Sports Ломаченко в понеділок переніс операцію на правому плечі і до кінця січня не зможе тренуватися.

Батько і тренер Василя Ломаченка – Анатолій Ломаченко хотів перенести поєдинок з Лопесом через травму сина, повідомляє boxingscene.com. Василь Ломаченко відмовився від перенесення бою і вийшов в ринг з травмою плеча.

Доктор Ніл Ельаттраче розповів, що лікував плече боксера за 6 тижнів до поєдинку, коли той прибув до США в тренувальний табір. Після операції доктор заявив, що прогноз на одужання хороший і з поверненням Ломаченка в ринг проблеми не буде.

У Ломаченка вже були проблеми з правим плечем в травні 2018 року в поєдинку з Хорхе Лінаресом. Тоді українець теж переніс операцію.

Як повідомляв Укрінформ, Василь Ломаченко програв суддівським рішенням Теофімо Лопесу і втратив усі чемпіонські пояси.

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