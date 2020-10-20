Промоутер Ломаченка назвав умови для бою-реваншу з Лопесом

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум, який представляє інтереси Василя Ломаченка, розповів, чи можливий бій-реванш українського боксера з абсолютним чемпіоном світу у легкій дивізіоні американцем Теофімо Лопесом.

За словами Арума, такий поєдинок можливий, але він відбудеться тоді, коли світ упорається з наслідками пандемії коронавірусу, повідомляє Klitschko-brothers.com.

"Якщо робити бій-реванш, треба робити його тоді, коли увесь цей коронавірус закінчиться, коли люди будуть вакциновані, а ми зможемо заробити гроші на вхідних квитках та інших речах", - заявив Арум.

Як повідомлялося, 23-річний Лопес став у ніч із суботи на неділю наймолодшим абсолютним чемпіоном світу в історії легкої ваги, відібравши у 32-річного Ломаченка чемпіонські пояси WBC, WBA Super та WBO.

Фото: klitschko-brothers.com.