Марта Костюк проведе матч другого кола на турнірі ITF у Техасі

Українська тенісистка Марта Костюк зіграє у п'ятницю зустріч другого кола турніру ITF в американському місті Тайлер (Техас, США) із призовим фондом 80 тис дол.

Суперницею 18-річної киянки (№104 WTA) буде Вероніка Сепеде з Парагваю (173), передає Укрінформ.

У стартовому поєдинку Марта за 45 хвилин розгромила мексиканку Фернанду Контрерас-Гомес, не віддавши суперниці жодного сету - 6:0, 6:0.

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Як повідомлялося, минулого тижня Костюк дійшла до фіналу на 80-тисячнику ITF в іншому американському місті - Мейкон. За рахунку 4:6, 7:6, 0:0 українська тенісистка відмовилася від продовження зустрічі через сильні судом. Пізніше Марта повідомив, що почувається добре.

Змагання у Тайлері завершаться 1 листопада.

Фото: Getty Images.