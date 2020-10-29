Марченко не зумів потрапити до чвертьфіналу турніру АТР у Гамбургу

Друга "ракетка" України Ілля Марченко поступився у четверг у зустрічі за чвертьфінал тенісного турніру ATP Challenger Tour у Гамбургу (Німеччина) із призовим фондом 44 тис 820 євро.

Результат матчу Марченко (№220 АТР) - Ботік Ван де Зандсхулп (157, Нідерланди) - 4:6, 5:7, передає Укрінформ. Тенісисти провели на корті 1 годину 39 хвилин. Читайте також: Ілля Марченко спробує вийти до чвертьфіналу турніру АТР у Гамбургу У чвертьфіналі на Ван де Зандсхулпа чекає представник Німеччини Седрік-Марсель Штебе, який посідає 143-ю сходинку у світовому тенісному табелі про ранги. Фото: hamburger-tennisverband.de.