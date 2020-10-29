Джо Джойс: Усик "прорахує" Чісору і виграє в 11 раунді

Непереможений британський боксер-суперважковаговик Джо Джойс поділився очікуваннями від запланованого на 31 жовтня поєдинку між своїм співвітчизником Дереком Чісорою та українцем Олександром Усиком.

На думку Джойса, Усик легко впорається з Чісорою, якщо раптово не пропустить нищівного удару, повідомляє Klitschko-brothers.com.

"Думаю, це буде хороший бій. На початку поєдинку Усик спробує знайти свою гру і діятиме обережно. Чісора, можливо, намагатиметься розкидати "бомби", але Усик дуже спритний боксер. Олександр "прорахує" Чісору, а потім стане завдавати удврів. Думаю, що Усик переможе приблизно в 11-у раунді, якщо Чісора не зловить його своїм ударом", - заявив Джойс.

Поєдинок Усик - Чісора відбудеться на "O2 Арені" у Лондоні. Український боксер захищатиме статус обов'язкового претендента на титул чемпіона світу за версією WBO у суперважкій вазі.

Фото: klitschko-brothers.com.