Бокс: Максим Бурсак проведе бій за титул чемпіона Європи

Колишній претендент на чемпіонський титул WBO, представник промоутерської компанії K2 Promotions Максим Бурсак у своєму наступному поєдинку боксуватиме за пояс чемпіона Європи за версією EBU у другій середній вазі.

Суперником українця стане представник Італії Джованні Де Кароліс, повідомляє Klitschko-brothers.com.

Поєдинок має пройти на початку 2021 року, враховуючи, що торги призначені на 16 листопада.

Свій останній на цей момент бій Максим Бурсак провів 8 жовтня в андеркарді вечора боксу від промоутерської компанії К2 Promotions, здобувши перемогу одноголосним суддівським рішенням над співвітчизником Дмитром Семерніним.

Де Кароліс свій останній поєдинок провів улітку 2019-го, упевнено перемігши за очками вірменського боксера Хорена Гевора.

До слова, дванадцять років тому Бурсак вже боксував з Де Каролісом і нокаутував італійця у 8-у раунді.

Фото: klitschko-brothers.com.