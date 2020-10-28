Бельгійські баскетболістки втратили лідера перед матчем з Україною

Баскетболістки збірної Бельгії на матч відбору Євробаскета-2021 проти України 14 листопада вийдуть без свого лідера - центрової К’яри Лінскенс.

Через пошкодження меніска вона вибула на чотири місяці, повідомляє пресслужба ФБУ.

Травми баскетболістка зазнала в матчі чемпіонату Італії, у якому її клуб "Кампобассо" поступився "Емполі" – 57:80.

Збірні України та Бельгії мають зіграти номінально домашній для нашої команди відбірковий поєдинок Євробаскета-2021 14 листопада в ізольованому місці у Португалії. Там же збірна України 12 листопада проведе номінально домашній поєдинок проти Фінляндії.

Як повідомлялося, у першому відбірковому матчі збірних у листопаді 2019 року, коли бельгійки перемогли українок з рахунком 83:66, Лінскенс була другою у своїй команді за результативністю та ефективністю. Тоді вона за 22 хвилини набрала 16 очок, зробила 6 підбирань та 2 передачі.

Збірна України, яка також перемогла вдома Португалію (72:60), йде другою у групі G. Лідирують бельгійки.

Фото: fbu.ua.