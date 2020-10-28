Прогноз на матч «Ювентус» – «Барселона» від Олександра Шовковського

Голів буде небагато, «Барселона» не програє.

«Ювентус» переміг у Києві (2:0), «Барселона» розпочала сезон Ліги чемпіонів з 5:1 проти «Ференцвароша». Тепер лідери групи G грають між собою – це матч з дуже яскравою вивіскою, але все ж таки не найважливіший з точку зору турнірної стратегії. Як може завершитися зустріч грандів аналізує експерт Parimatch Олександр Шовковський.

Новому тренеру потрібний час – це про Андреа Пірло. Легендарний футболіст – не новачок у «Ювентусі», але він – новачок у професії тренера. Пірло провів на чолі «Юве» лише п’ять матчів: команда здобула дві перемоги і тричі зіграла внічию.

Нібито непогані результати, але «Ювентус» втратив очки з «Кротоне» та «Вероною» – обидва матчі завершилися нічиїми 1:1, а від чемпіона, звісно, чекали лише перемог. Пірло виправдовується тим, що команда лише створюється і помилок у такому процесі не уникнути.

Втім у Лізі чемпіонів туринці стартували без особливих проблем – 2:0 на полі «Динамо». Андреа говорив, що дуже важливо психологічно розпочати саме з перемоги, і з цим його команда впоралася.

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Якщо не слідкувати за чемпіонатом Іспанії та робити висновки лише по Лізі чемпіонів, то у «Барселони» все чудово. 5:1 з «Ференцварошем» – на саме такий результат і варто чекати від «Барси». Але в Ла Лізі у команди Рональда Кумана проблеми – вона не виграє три тури поспіль і йде на 12 місці.

Після двох впевнених перемог на старті – 4:0 з «Вільярреалом» та 3:0 з «Сельтою» – почалися втрати очок. «Барселона» зіграла внічию з «Севільєю» (1:1), а в останніх двох матчах поступилася: 0:1 «Гетафе» та 1:3 «Реалу».

Ліонель Мессі за шість матчів забив лише два голи і зробив один асист – це також проблема. Особливо на фоні тих проблем, які були у Кумана та Мессі – Лео залишився у клубі з великим скандалом, але поки що не робить різницю, як раніше.

«Ювентус» – «Барселона». Прогноз

У «Ювентуса» у цьому сезоні був лише один матч з суперником, якого можна назвати топовим – 2:2 з «Ромою». Але тоді на полі був Роналду та основний варіант захисту. Після нічиєї з «Вероною» не дуже віриться, що команда Пірло переможе «Барселону».