Роналду втретє отримав позитивний тест на коронавірус

Форвард італійського футбольного клубу «Ювентус» (Турин) Кріштіану Роналду здав ще один тест на коронавірус і знову отримав позитивний результат.

За інформацією Tuttosport, 35-річний Роналду відчуває себе добре і продовжує індивідуальні тренування, передає Укрінформ.

Як повідомлялося, Роналду отримав перший позитивний результат тесту на коронавірус 13 жовтня, перебуваючи в стані збірної Португалії, проте на наступний день він повернувся у розташування «Ювентуса».

У нинішньому сезоні португалець провів два матчі в чемпіонаті Італії і забив три м'ячі. Через коронавірус Роналду пропустив 20 жовтня виїзний матч Ліги чемпіонів у Києві проти "Динамо", в якому "біло-сині" поступилися туринцям з рахунком 0:2.

Фото: EPA.