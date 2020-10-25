«Шахтар» та «Інтер» в Лізі чемпіонів УЄФА розсудять арбітри з Болгарії

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) призначив арбітрів на поєдинки другого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА.

Зустріч в Києві між донецьким "Шахтарем" та італійським клубом "Інтер" з Мілана судитимуть рефері з Болгарії, повідомляє Укрінформ.

Суддівську бригаду очолить 34-річний Георгій Кабаков, асистенти рефері - Мартин Маргаритов і Діян Валков, четвертий арбітр - Волен Чинков.

Матч "Шахтар" - "Інтер" відбудеться у вівторок, 27 жовтня, на столичному НСК "Олімпійський". Початок - о 19.55.

В іншому поєдинку квартету В Ліги чемпіонів німецька "Боруссія" з Менхенгладбаха зустрінеться з чемпіоном Іспанії мадридським "Реалом".

Турнірне становище: "Шахтар" - 3 очки, "Боруссія" (М) - 1, "Інтер" - 1, "Реал" - 0.

Нагадаємо, київське "Динамо" (група G) в середу, 28 жовтня, в Будапешті зійдеться угорським "Ференцварошем".

Фото: dnevnik.bg.