Букмекери дали прогноз на матч "Шахтар" - "Інтер" у Лізі чемпіонів УЄФА

У груповому турнірі Ліги чемпіонів УЄФА наступного тижня пройдуть поєдинки другого туру.

Футболісти донецького "Шахтаря" (квартет В) 27 жовтня на НСК "Олімпійський" у Києві прийматимуть італійський "Інтер" з Мілана, повідомляє Укрінформ.

Букмекери вважають суперника українського клубу фаворитом матчу.

Авторитетна британська букмекерська компанія William Hill, зокрема, оцінює успіх "Шахтаря" коефіцієнтом 4,40, нічию - 3,80, перемогу "Інтера" - 1,80.

Відзначимо, що зустріч "Шахтар" - "Інтер" розпочнеться о 19.55.

В іншому поєдинку квартету В Ліги чемпіонів німецька "Боруссія" з Менхенгладбаха зустрінеться з чемпіоном Іспанії мадридським "Реалом".

Турнірне становище: "Шахтар" - 3 очки, "Боруссія" (М) - 1, "Інтер" - 1, "Реал" - 0.

Нагадаємо, київське "Динамо" (група G) в середу, 28 жовтня, в Будапешті зійдеться угорським "Ференцварошем".

Фото: Getty Images.