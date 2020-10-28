Президент «Барселони» подав у відставку

Жозеп Бартомеу пішов, в клубі тимчасове правління, через три місяці вибори нового президента.

Жозеп Бартомеу залишає посаду президента «Барселони». Каталонський клуб підтвердив, що Бартомеу йде разом з радою директорів.

Відповідне рішення прийняли після сьогоднішнього засідання керівників «Барселони». Варто зазначити, що під час вчорашньої прес-конференції Бартомеу заявляв, що не подаватиме у відставку.

Бартомеу регулярно піддавався критиці стосовно своєї діяльності в останні роки. Зокрема, неодноразово висловлював невдоволення його роботою капітан «Барселони» Ліонель Мессі, який хотів піти з клубу влітку.

«Барселона» провалила минулий сезон - клуб принизливо вилетів з ЛЧ і поступився чемпіонством Ла Ліги «Реалу». Влітку клуб звільнив головного тренера Кіке Сетьена (на його місце прийшов Рональд Куман) і спортивного директора Еріка Абідаля.

Зараз команда Рональда Кумана йде на 12-й позиції в Ла Лізі - в останньому турі «Барселона» програла «Реалу» (1:3). У Лізі чемпіонів «Барселона» сьогодні зіграє з «Ювентусом».

Фото: fcbarcelona.com