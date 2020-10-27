Важко втрачати гравців перед такими важливими іграми – Луческу

Поєдинок Ліги чемпіонів «Динамо» - «Ференцварош» зіграють 28 жовтня, початок – о 22:00.

Головний тренер «Динамо» Мірча Луческу напередодні протистояння з «Ференцварошем» в груповому етапі Ліги чемпіонів наголосив, що втрата Бущана і Миколенка через коронавірус стане хорошим шансом для інших гравців, повідомляє Укрінформ.

«Перед такими важливими іграми завжди важко втрачати гравців. Але це хороша можливість для інших футболістів, які раніше мали менше ігрової практики, показати себе, проявити свої якості з кращого боку і зіграти в Лізі чемпіонів.

Тут не може йти мова про суперництво двох тренерів, завтра буде моя 140-я гра в Лізі чемпіонів, в цьому турнірі я провів дуже багато матчів. Мова про протистояння «Ференцварош» - «Динамо», а не про моє з Ребровим.

«Динамо» пройшло нелегкий шлях, особливо багато проблем було в останні роки, клуб втратив багатьох гравців, які закінчили грати або виїхали за кордон. У зв'язку з цим клуб вибрав вектор, спрямований на розвиток власних вихованців з клубної академії. Ці хлопці дуже талановиті, але потрібен час, щоб вони зіграли. Якщо «Ференцварош» інвестував гроші, то «Динамо» не змогло це зробити, тому грає зі своїми молодими талантами в складі», - розповів Луческу.

Читайте також: Бущан і Миколенко здали позитивні тести на коронавірус

Як повідомляє Укрінформ, поєдинок Ліги чемпіонів «Динамо» - «Ференцварош» відбудеться завтра, 28 жовтня. Початок зустрічі - о 22:00 за київським часом.