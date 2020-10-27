Ребров назвав «Динамо» сильною командою, але завтра він хоче перемогти

Український тренер «Ференцвароша» зізнався, йому приємно, що «Динамо» повернулося в Лігу чемпіонів.

Головний тренер «Ференцвароша» Сергій Ребров сподівається на якісний футбол від своєї команди у матчі Ліги чемпіонів проти київського «Динамо», повідомляє Укрінформ.

«Нам належить зіграти з дуже сильною командою, але ми граємо вдома, тому повинні нав'язати супернику свій футбол. Звичайно, мої емоції відіграють роль, але я професіонал, тому вони ніяк не вплинуть на мою роботу. Мені подобається готуватися до таких серйозних командам, як «Динамо», ми багато працювали, щоб грати на такому рівні. У той же час мені приємно, що і «Динамо» повернулося в Лігу чемпіонів.

Мої очікування від матчу? Ми хочемо показувати конкурентний футбол, очки для нас навіть не найголовніше. Ліга чемпіонів - це футбол найвищого рівня. У середу ми будемо грати на своєму полі, буде потрібна максимальна концентрація, очікую від гравців стовідсоткової мотивації. Я впевнений, що мої гравці повністю сконцентровані на матчі з «Динамо», - підсумував Ребров.

Ребров тренував «Динамо» з 2014 по 2017 рік. Під його керівництвом кияни по два рази виграли чемпіонат і Кубок України, а також вперше за 16 років вийшли в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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Як повідомляв Укрінформ, «Ференцварош» і «Динамо» зіграють в ЛЧ у середу, 28 жовтня, в Будапешті. Початок матчу - о 22:00.

Фото: origo.hu