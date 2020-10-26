Бущан і Миколенко здали позитивні тести на коронавірус

Перед виїзним матчем Ліги чемпіонів з угорським "Ференцварошем" гравці і тренери київського "Дінавмо" пройшли обов'язковий тест на коронавірус.

Позитивні тести виявлені у футболістів Георгія Бущана та Віталія Миколенка, а також у тренера із фізпідготовки Віталій Кулиби, повідомляє Meta-ratings.com.ua.

Таким чином, Бущан і Миколенко у поєдинку проти "Ференцвароша", що відбудеться у Будапешті 28 жовтня, не зіграють. Усы заражені підуть на самоізоляцію.

Пізніше цю інформацію офіційно підтвердила пресслужба ФК "Динамо".

"Динамо" лідирує у турнірній таблиці чемпіонату України, а в першому турі Ліги чемпіонів поступилося італійському "Ювентусу" (0:2).

На фото: Георгій Бущан/fcdynamo.kiev.ua.