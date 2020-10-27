Перша ліга: "Альянс" обіграв "Авангард" у заключній грі 9 туру
М'ячі у Краматорську забили гравці "Альянса" Валерий Рогозинский (6-та хвилина) та Владислав Шарай (77). У складі господарів на 64-й хвилині власні ворота вразив Дмитро Шинкаренко, передає Укрінформ.
"Альянс" нині посідає 9-те місце (10 очок), "Авангард" - 15-те (5).
Результати решти поєдинків туру 9-го туру: "Гірник-Спорт" (Горішні Плавні) - "Металіст 1925" (Харків) - 3:0, "Верес" (Рівне) - "Агробізнес" (Волочиськ) - 2:0, "Прикарпаття" (Івано-Франківськ) - "Миколаїв" - 0:1, "Кремінь" (Кременчук) - "ВПК-Агро" (Шевченківка) - 2:0, "Волинь" (Луцьк) - "Полісся" (Житомир) - 1:0, "Оболонь" (Київ) - "Кристал" (Херсон) - 0:1, "Чорноморець" (Одеса) - "Нива" (Тернопіль) - 1:2.
Становище лідерів Першої ліги: "Чорноморець" - 18 очок (після 9-ми ігор), "Гірник-Спорт" - 17 (8), "Волинь" - 15 (7)."Металіст 1925" - 15 (8), "Верес" - 14 (7). "Миколаїв" - 14 (8).
10-й тур чемпіонату України у Першій лізі пройде 31 жовтня.
Фото: fc-avangard.com.ua.