Матч Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Боруссія" пройде у Києві із глядачами

МОЗ України дозволило донецькому "Шахтарю" провести домашній матч 3-го туру групового етапу футбольної Ліги чемпіонів проти німецького клубу "Боруссія" (Менхенгладбах) із глядачами на трибунах.

Як передає Укріфнорм, про це повідомляє пресслужба "Шахтаря".

"Шахтар" отримав офіційний лист від Міністерства охорони здоров'я України щодо проведення поєдинку із глядачами. У ньому повідомляється, що, за результатами проведеного аналізу епідемічної ситуації, протиепідемічних заходів, які проводяться в регіонах України відповідно до встановленого рівня епідемічної небезпеки, досвіду європейських країн, що почали допуск глядачів на футбольні матчі, МОЗ України вважає за можливе залучення глядачів на гру Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Боруссія" (Менхенгладбах)", - зазначається у повідомленні.

Матч відбудеться 3 листопада на київському НСК "Олімпійський", який можна буде заповнити на 15 відсотків - близько 10,5 тисячі місць.

Фото: wikipedia.org.