Матч Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Боруссія" пройде у Києві із глядачами
Як передає Укріфнорм, про це повідомляє пресслужба "Шахтаря".
"Шахтар" отримав офіційний лист від Міністерства охорони здоров'я України щодо проведення поєдинку із глядачами. У ньому повідомляється, що, за результатами проведеного аналізу епідемічної ситуації, протиепідемічних заходів, які проводяться в регіонах України відповідно до встановленого рівня епідемічної небезпеки, досвіду європейських країн, що почали допуск глядачів на футбольні матчі, МОЗ України вважає за можливе залучення глядачів на гру Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Боруссія" (Менхенгладбах)", - зазначається у повідомленні.
Матч відбудеться 3 листопада на київському НСК "Олімпійський", який можна буде заповнити на 15 відсотків - близько 10,5 тисячі місць.
Фото: wikipedia.org.