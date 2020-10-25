Перед матчем з «Динамо» «Ференцварош» виграв 5 поєдинків чемпіонату Угорщини

Кияни зіграють проти команди Сергія Реброва 28 жовтня в Будапешті.

В 8-у турі чемпіонату Угорщини «Ференцварош» обіграв «Уйпешт» (2:0). Це 5-я поспіль перемога команди Сергія Реброва в національному чемпіонаті, повідомляє Укрінформ.

Голи у складі «Ференцвароша» забили Нген і Сомалія. Український півзахисник «Ференцвароша» Олександр Зубков вийшов у стартовому складі і відіграв 66 хвилин. Інший українець Ігор Харатін вийшов на заміну на 80-й хвилині.

«Ференцварош» лідирує в чемпіонаті Угорщини. У команди 16 очок після 6 матчів.

Команда Сергія Реброва зустрінеться з «Динамо» у 2-му турі Ліги чемпіонів 28 жовтня.

Фото: сайт ФК "Ференцварош"