"Барселона" розгромила "Ференцварош" в Лізі чемпіонів УЄФА
Суперники футболістів київського "Динамо" в квартеті G іспанська "Барселона" і угорський клуб українського наставника Сергія Реброва "Ференцварош" завершили дуель на "Камп Ноу" з рахунком 5:1 на користь каталонців, передає Укрінформ.
М'ячі забили: Ліонель Мессі, який реалізував пенальті на 27-й хвилині, Анссумане Фаті (42), Феліпе Коутіньо (52), Педрі (82), Усман Дембеле (89) - у складі "Барселони"; у "Ференцвароша" відзначився український півзахисник Ігор Харатін (70, з пенальті).
"Барселона" догравала матч у меншості - на 68-й хвилині червону картку отримав Жирар Піке.
Як повідомляв Укрінформ, київське "Динамо" на столичному НСК "Олімпійський" поступилося туринському "Ювентусу" (0:2).
Результати матчів вівторка.
Група Е:
"Ренн" (Франція) - "Краснодар" (Росія) - 1:1;
"Челсі" (Англія) - "Севілья" (Іспанія) - 0:0.
Група F:
"Зеніт" (Росія) - "Брюгге" (Бельгія) - 1:2;
"Лаціо" (Італія) - "Боруссія" (Дортмунд, Німеччина) - 3:1.
Група G:
"Динамо" (Київ, Україна) - "Ювентус" (Італія) - 0:2;
"Барселона" (Іспанія) - "Ференцварош" (Угорщина) - 5:1.
Група Н:
"Парі Сен-Жермен" (Франція) - "Манчестер Юнайтед" (Англія) - 1:2;
"РБ Лейпциг" (Німеччина) - "Істанбул Башакшехір" (Туреччина) - 2:0.
У другий ігровий день туру в середу, 21 жовтня, зіграють: (група А) "Зальцбург" (Австрія) - "Локомотив" (Росія), "Баварія" (Німеччина) - "Атлетіко" (Іспанія); (Група В) "Реал" (Іспанія) - "Шахтар" (Донецьк, Україна), "Інтер" (Італія) - "Боруссія" (Менхенгладбах, Німеччина); (Група С) "Олімпіакос" (Греція) - "Марсель" (Франція), "Манчестер Сіті" (Англія) - "Порту" (Португалія); (Група D) "Аякс" (Голландія) - "Ліверпуль" (Англія), "Мідтьюлланд" (Данія) - "Аталанта" (Італія).