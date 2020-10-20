"Барселона" розгромила "Ференцварош" в Лізі чемпіонів УЄФА

В основній сітці Ліги чемпіонів УЄФА завершилися матчі першого ігрового дня стартового туру групового етапу розіграшу.

Суперники футболістів київського "Динамо" в квартеті G іспанська "Барселона" і угорський клуб українського наставника Сергія Реброва "Ференцварош" завершили дуель на "Камп Ноу" з рахунком 5:1 на користь каталонців, передає Укрінформ.

М'ячі забили: Ліонель Мессі, який реалізував пенальті на 27-й хвилині, Анссумане Фаті (42), Феліпе Коутіньо (52), Педрі (82), Усман Дембеле (89) - у складі "Барселони"; у "Ференцвароша" відзначився український півзахисник Ігор Харатін (70, з пенальті).

"Барселона" догравала матч у меншості - на 68-й хвилині червону картку отримав Жирар Піке.

Як повідомляв Укрінформ, київське "Динамо" на столичному НСК "Олімпійський" поступилося туринському "Ювентусу" (0:2).

Результати матчів вівторка.

Група Е:

"Ренн" (Франція) - "Краснодар" (Росія) - 1:1;

"Челсі" (Англія) - "Севілья" (Іспанія) - 0:0.

Група F:

"Зеніт" (Росія) - "Брюгге" (Бельгія) - 1:2;

"Лаціо" (Італія) - "Боруссія" (Дортмунд, Німеччина) - 3:1.

Група G:

"Динамо" (Київ, Україна) - "Ювентус" (Італія) - 0:2;

"Барселона" (Іспанія) - "Ференцварош" (Угорщина) - 5:1.

Група Н:

"Парі Сен-Жермен" (Франція) - "Манчестер Юнайтед" (Англія) - 1:2;

"РБ Лейпциг" (Німеччина) - "Істанбул Башакшехір" (Туреччина) - 2:0.

У другий ігровий день туру в середу, 21 жовтня, зіграють: (група А) "Зальцбург" (Австрія) - "Локомотив" (Росія), "Баварія" (Німеччина) - "Атлетіко" (Іспанія); (Група В) "Реал" (Іспанія) - "Шахтар" (Донецьк, Україна), "Інтер" (Італія) - "Боруссія" (Менхенгладбах, Німеччина); (Група С) "Олімпіакос" (Греція) - "Марсель" (Франція), "Манчестер Сіті" (Англія) - "Порту" (Португалія); (Група D) "Аякс" (Голландія) - "Ліверпуль" (Англія), "Мідтьюлланд" (Данія) - "Аталанта" (Італія).