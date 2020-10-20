Виходили на другий тайм, щоб виграти матч – Луческу

Головний тренер «Динамо» заявив, що пропущені м’ячі – це відсутність досвіду.

Головний тренер «Динамо» Мірча Луческу задоволений грою своєї команди, незважаючи на поразку від «Ювентуса» (0:2) в матчі Ліги чемпіонів, повідомляє Укрінформ.

«Виграла команда, яка була сильнішою, досвідченішою, у футболістів якої інший рівень техніки. Два пропущені голи після двох помилок через відсутність досвіду. Могли краще зіграти в обороні. Може, 0:2 занадто багато для такої гри. В кінці матчу ми заслуговували забити один гол, але якщо брати в загальному, то «Юве» був сильнішим і заслужено виграв.

Задоволений грою, але не задоволений помилкою на 46-й хвилині, після якої ми пропустили гол. Це повністю змінило картину на полі. Ми виходили на другий тайм з тим, щоб ризикнути, забити гол і виграти матч. Ми зробили це занадто пізно.

Треба сконцентруватися на матчах УПЛ і зустрічах з «Ференцварошом». «Ювентус» і «Барселона» - команди, які трохи вище рівнем. Організація гри і сама гра наших футболістів дає надію на майбутнє. Не можна сказати, що ми грали погано, ми грали дуже добре», - сказав Луческу.

Як повідомляв Укрінформ, «Динамо» стартувало в груповому турнірі ЛЧ з домашньої поразки від «Ювентуса» (0:2). В наступному турі ЛЧ 28 жовтня «Динамо» зіграє на виїзді з «Ференцварошом».