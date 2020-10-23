2021 року Київ прийме відбірковий турнір Євроліги з пляжного футболу

Міжнародна федерація пляжного футболу затвердила рішення, згідно з яким відбірковий турнір Суперфіналу Євроліги пройде 20-25 липня наступного року у київському центрі "Місто спорту".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба УАФ.

Головний тренер збірної України з пляжного футболу Микола Костенко так прокоментував цю новину: "Для нашої країни, особливо у складний період пандемії коронавірусу, це визначна подія. Це буде великий поштовх до розвитку та популяризації нашого виду спорту. Наша збірна посідає одну з провідних позицій у Європі, а цей турнір стане справжнім ковтком свіжого повітря. Наша база в Києві має хороший рівень розвитку інфраструктури, але те, що ми прийматимемо відбір до Суперфіналу Євроліги, дозволить зробити додаткові інвестиції в реконструцію поля та роздягалень, а також обновити антураж стадіону. І для збірної України буде додатковий стимул. Ми виступатимемо перед власними уболівальниками, тож підготуватися до нового сезону маємо особливо фундаментально. Проведення цього турніру - це однозначний плюс, і таку новину ми зустріли з великою радістю".

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Як повідомлялося, збірна України з пляжного футболу у вересні взяла участь у Суперфіналі Євроліги-2020 у португальському місті Назаре. Підопічні Миколи Костенка посіли третє місце, пропустивши вперед лише команди Португалії та Швейцарії.

Фото: uaf.ua.